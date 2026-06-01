João Fonseca x Jakub Mensik pelas quartas de final de Roland Garros: horário e onde assistir

João Fonseca entra em quadra nesta terça-feira (2), não antes das 15h15min, pelas quartas de final de Roland Garros. O adversário é o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos, atual 27 do ranking. Zero Hora acompanha em tempo real.
Os tenistas se enfrentaram uma vez na carreira, em 2024, no ATP Next Gen, e o brasileiro levou a melhor. Agora, os jovens promissores buscam uma vaga inédita na semifinal de um Grand Slam.
Quem passar enfrentará o vencedor do duelo entre Rafael Jodar e Alexander Zverev, que se enfrentam no jogo anterior da quadra Philippe Chatrier.
Horário e onde assistir João Fonseca x Jakub Mensik
- Horário: não antes das 15h15min
- Onde assistir: ESPN 2 e Disney+. Zero Hora acompanha em tempo real
- No YouTube, a partir das 15h, o canal Gaúcha Esportes acompanha ao vivo com reações de comunicadores e convidado
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