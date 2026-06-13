João Fonseca vence em estreia na grama e avança no torneio de duplas em Halle

João Fonseca começou bem a temporada de grama do tênis. Neste sábado, o carioca avançou, ao lado do alemão Daniel Altmaier, no ATP 500 de Halle. Eles derrotaram o tcheco Petr Nouza e o austríaco Neil Oberleitner por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 7/6 (2), em 1h33 de jogo.

Assim, João Fonseca e Daniel Altmaier se classificaram para a última rodada do qualifying da chave de duplas na Alemanha. Na próxima etapa, eles encaram quem avançar entre os holandeses David Pel/Sander Arends e o americano Robert Galloway com o austraiano John Peers.

A partida deste sábado foi muito equilibrada. No primeiro set, as duplas tiveram estatísticas muito parecidas, mas Fonseca e Altmaier foram mais competentes para fecharem o tie-break em 7 a 5.

A segunda parcial também foi bastante disputada. Petr e Neil chegaram a ter cinco break points, mas João Fonseca e Daniel Altmaier conseguiram levar o set para o tie-break. No desempate, a parceria do brasileiro foi superior e fechou o jogo em 7 a 2.

Neste sábado, João Fonseca também conheceu o adversário da chave de simples em Halle. O jovem brasileiro enfrenta o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, na estreia do torneio, ainda sem data e horário definidos.

Caso consiga avançar para a segunda rodada, Fonseca pode enfrentar outro alemão, o número 3 do mundo Alexander Zverev. O atual campeão de Roland Garros estreia no torneio diante do tcheco Vit Kopriva, número 65 do ranking.