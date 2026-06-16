João Fonseca perde para Yannick Hanfmann e é eliminado na primeira rodada em Halle

João Fonseca está fora do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O brasileiro perdeu para Yannick Hanfmann por 2 sets a zero, com um duplo 6/2, nesta terça-feira (16). Depois da campanha destacada em Roland Garros, foi a vez de sofrer uma derrota logo na primeira fase.
O começo de partida não foi nada bom para Fonseca. O brasileiro demorou a se encontrar por conta do piso de grama.
Foram dois saques quebrados em sequência, com o alemão abrindo 4 a 0. Até houve uma tentativa de reação, mas Hanfmann fechou o primeiro set com um 6 a 2.
A segunda parcial até iniciou melhor para Fonseca, com dois games confirmados, mas o alemão seguiu implacável e não deu nenhuma chance de quebra de serviço para o brasileiro. O panorama se repetiu com mais um 6 a 2.
Próximo compromisso
João Fonseca volta às quadras no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O torneio, que também é um preparatório para Wimbledon, começa no próximo sábado (20).