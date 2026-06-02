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João Fonseca perde para Jakub Mensik e está fora de Roland Garros

Em sets diretos, brasileiro foi superado pelo tcheco, em parciais de 6/4, 6/3 e 7/6

João Praetzel

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