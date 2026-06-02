João Fonseca perde para Jakub Mensik e está fora de Roland Garros

João Fonseca levou 3 a 0 nas quartas de final. DIMITAR DILKOFF / AFP

Na terra de "A Bela e a Fera", do "Corcunda de Notre-Dame" e da "Bela Adormecida", o conto de fadas de João Fonseca em Roland Garros teve seu fim nesta terça-feira (2). O brasileiro de 19 anos perdeu para o tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0 (6/4, 6/3 e 7/6) e deu adeus ao segundo Grand Slam da temporada nas quartas de final.

Essa foi a melhor campanha do carioca em Grand Slams. João volta a atuar no ATP 500 de Halle, na Alemanha, a partir do dia 13 de junho. O torneio alemão é o primeiro da gira de grama, preparatório para Wimbledon.

Mensik, agora, enfrenta o alemão Alexander Zverev nas semifinais de Roland Garros. A partida será na sexta-feira, ainda sem horário definido.

A primeira parcial foi a tônica do jogo. João sacava bem e Mensik devolvia na mesma moeda. No quinto game, quando o brasileiro sacava, o tcheco consegui a primeira quebra de saque do jogo. Na frente, o europeu confirmou seus serviços e fechou em 6/4.

O segundo set mostrou, mais uma vez, um jogo com comando de Mensik. Primeiro, o tcheco quebrou o saque de João no quinto game. Depois, repetiu a dose no nono – 6/3. O carioca viu o adversário abrir 2 sets a 0.