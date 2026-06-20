João Fonseca na final de duplas em Halle; veja o horário e onde assistir a partida deste domingo

Após vitória emocionante neste sábado (20), João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier estão na final de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O brasileiro salvou o match point na semifinal contra o italiano Flavio Cobolli e o norte-americano Ben Shelton e conquistou a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (14/16) e 11/9.
A dupla vai enfrentar os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti. A final está marcada para as 8h deste domingo (21).
Apesar de ser especialista em simples, João Fonseca já tem um título de duplas na carreira. O tenista de 19 anos venceu o Rio Open ao lado do brasileiro Marcelo Melo no início deste ano.
Horário e onde assistir a Fonseca/Altmaier x Arribage/Olivetti
Quando: domingo (21), às 8h
Onde assistir: ESPN e Disney+
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar