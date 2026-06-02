João Fonseca lamenta eliminação em Roland Garros: "Não queria ser acordado desse sonho"

João voltará a jogar na gira de grama, preparação para Wimbledon. Foto por ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A melhor campanha de João Fonseca em um Grand Slam teve fim nesta terça-feira (2). O brasileiro de 19 anos foi derrotado pelo tcheco Jakub Mensik e deu adeus a Roland Garros nas quartas de final.

Depois de duas batalhas de cinco sets, contra Dino Prizmic e Novak Djokovic, o carioca caiu em sets diretos para Jakub Mensik. Ainda assim, valorizou a campanha feita no saibro francês.

— Roland Garros foi muito positivo. Chegando sem muitas esperanças e treinando, tentando evoluir. Sobrevivi a batalha contra Prizmic, contra o Djoko. Não queria ser acordado desse sonho. Não acho que joguei mal, mas não consegui arrumar soluções. Ele me fechou as portas. (A semana) Me traz confiança, me faz entender um pouco mais meu corpo, o que eu posso evoluir — disse em entrevista à ESPN.

Com dificuldades para encaixar o jogo contra o tcheco, João analisou a partida e elencou os motivos que o fizeram perder.

— Entrei bem no jogo. Fiz bons primeiros games. Logo na oportunidade que ele teve, conseguiu jogar bem e a partida andou melhor para ele. Fui cansando cada vez mais. Ele tem um jogo um pouco diferente dos outros jogadores. Ele estava sacando muito, subindo bem à rede. Estava complicado de encontrar as entradas.

A semana em Roland Garros, por outro lado, valoriza o trabalho feito pelo brasileiro e por sua equipe. Pela primeira vez, João alcançou a segunda semana de um Grand Slam.

— Tem muitos especialistas de tênis nesse mundo. Só eu e meu time sabemos o quanto a gente trabalha no dia a dia. É seguir trabalhando, um jogo pode fazer diferença. Essas coisas vou entendendo e tendo a experiência. Essa uma semana e meia foi muito importante para mim. Ver que eu posso jogar contra esses caras e acreditar até o final. Isso me traz mais força para seguir acreditando — finalizou.

Fonseca já confirmou participação no ATP 500 de Halle, na Alemanha. O torneio começa no dia 15 de junho. A tendência é de que o brasileiro jogue mais alguns campeonatos até o início de Wimbledon, no dia 29 de julho.