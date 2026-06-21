João Fonseca fica com o vice de duplas no ATP 500 de Halle 

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Terra Wortmann Open / Divulgação

O brasileiro João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier ficaram com o vice-campeonato de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Na decisão, eles foram superados pelos franceses Albano Olivetti e Théo Arribage, que marcaram 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/4, após uma hora e 22 minutos de partida.

Esta foi a segunda final de duplas de Fonseca no circuito. Na anterior, em fevereiro, ele foi campeão do ATP 500 Rio Open, com o mineiro Marcelo Melo.

Apesar da derrota na final, a semana foi positiva para o brasileiro, que disputou o primeiro torneio da temporada na grama. Ele e Altmaier haviam perdido na rodada final do qualifying, mas conseguiram uma vaga na chave principal após a desistência do italiano Mattia Bellucci e do australiano Nick Kyrgios, que sofreu uma lesão no joelho direito.

Em simples, o brasileiro havia sido derrotado na estreia, pelo alemão Yannick Hanfmann, e a participação nas duplas serviu para Fonseca se adpatar ao piso, onde será jogado o terceiro Grand Slam do ano, em Wimbledon.

A decisão

O saque e o entrosamento foram decisivos na partida. Os franceses disputaram a quinta final no ano. Antes de Halle, eles venceram os ATP 250 de Auckland (Nova Zelândia) e Lyon (França) e o ATP 500 de Dallas (EUA), além de ficarem com o vice no ATP 500 de Munique (Alemanha).

No set inicial, Arribage e Olivetti tiveram três chances de quebrar o saque de Fonseca, no sexto game, mas não aproveitaram.

Sem quebras, a definição foi para o tie-break e a dupla da França se impôs, vencendo por 7 a 2 e encerrando a parcial com impressionantes 93% dos pontos ganhos com o primeiro e o segundo saques.

O segundo set teve uma quebra favorável a Arribage e Olivetti, no quinto game, quando o brasileiro sacava. Esse break foi decisivo para o resultado final.

Ranking e calendário

Albano Olivetti e Théo Arribage conquistaram o quinto título da parceria em seis decisões disputadas. Com a vitória, eles ganham duas posições na corrida para o ATP Finals e agora estão em sétimo lugar.

João Fonseca passará da 161ª para a 159ª colocação nas duplas. Na próxima semana, ele vai disputar o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, onde será o segundo cabeça de chave de simples.