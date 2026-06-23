João Fonseca estreia no ATP 250 de Eastbourne contra número 293 do mundo

A estreia de João Fonseca no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, será direto nas oitavas de final. O brasileiro é o segundo cabeça de chave do torneio e conheceu seu adversário nesta terça-feira (23).
Giles Hussey, número 293 do mundo, superou o italiano Matteo Arnaldi por 2 sets a 0. O tenista britânico venceu duas partidas eliminatórias antes de entrar na chave principal do torneio, que é preparatório para Wimbledon.
A partida entre os dois deve ocorrer na quarta-feira (24), ainda sem horário definido pela organização do torneio.
Fonseca é um dos favoritos ao título em Eastbourne, pois é o segundo melhor ranqueado, atrás apenas de Taylor Fritz, dos EUA. No campeonato anterior, no entanto, o brasileiro caiu na primeira rodada do ATP 500 de Halle, na Alemanha.
O lado positivo foi no torneio de duplas, no qual chegou até a final, ao lado do alemão Daniel Altmaier. Os dois farão dupla em Eastbourne também.