Em 2025, Fonseca parou na terceira rodada. ADRIAN DENNIS / AFP

João Fonseca estreia em Wimbledon nesta segunda-feira (29), no terceiro jogo da quadra 18, contra o espanhol Roberto Bautista Agut. O confronto está previsto para acontecer por volta das 11h (de Brasília).

Os dois jogos que antecedem a partida do brasileiro serão entre a suíça Belinda Bencic e a britânica Mika Stojsavljevic, programado para as 7h; e o confronto entre o francês Alexandre Muller e o estadunidense Tommy Paul, logo na sequência.

—Primeira rodada difícil contra um jogador experiente, que já teve uma semifinal aqui e foi semifinalista em Queen's na semana passada. Isso mostra que joga bem nesta superfície— projeta Fonseca, que em 2025 chegou à terceira rodada na grama inglesa.

Retrospecto

Este vai ser o primeiro encontro entre os dois. Bautista já ocupou a nona posição do ranking da ATP em 2019, ano em que foi semifinalista em Wimbledon.

Aos 38 anos, o espanhol está em sua temporada de despedida do circuito profissional, enquanto o brasileiro vem de ótimo desempenho em Roland Garros, quando parou nas quartas de final.

—Estou me sentindo bem dentro de quadra. Estou fazendo bons treinos e vou aproveitar isso para jogar um tênis bastante competitivo. É pensar em partida a partida, ponto a ponto— garante Fonseca, que vem de um vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle em parceria com o alemão Daniel Altmaier.

Horário e onde assistir João Fonseca em Wimbledon