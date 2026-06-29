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Grande desafio
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João Fonseca estreia em Wimbledon com pouca rodagem na grama e contra adversário experiente

Tenista de 19 anos busca repetir bom desempenho em Roland Garros; brasileiro caiu na terceira rodada do Grand Slam inglês em 2025

Alex Torrealba

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