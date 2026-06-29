João Fonseca estreia em Wimbledon com pouca rodagem na grama e contra adversário experiente

João Fonseca se prepara para Grand Slam na quadra de grama. Reprodução / Wimbledon

Chega o momento de João Fonseca mostrar seu talento na sagrada grama de Wimbledon. O terceiro Grand Slam da temporada 2026 se torna importante para o tenista brasileiro de 19 anos, pois ele pode dar um passo para entrar no top 20 do ranking da ATP — atualmente é o 27º.

Para isso, Fonseca precisará de um desempenho parecido com o seu último grande torneio disputado. Em Roland Garros, ele chegou até as quartas de final — melhor resultado até o momento em um Grand Slam.

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No entanto, jogar em Wimbledon é difícil. A preparação na grama é menor, e para Fonseca foi ainda mais curta. Em Halle, na Alemanha, derrota na primeira rodada. O ponto positivo foi chegar até a final no torneio de duplas, que ao menos trouxe mais rodagem no tipo de quadra.

No segundo torneio programado, um desconforto no ombro fez o brasileiro abandonar a disputa em Eastbourne, na Inglaterra. Dessa forma, Fonseca chega a Wimbledon com pouca experiência e ritmo na grama. Em 2025, aos 18 anos, ele foi eliminado na terceira rodada.

— Ainda em fase de adaptação aos grandes eventos e num piso totalmente diferente, como a grama, repetir a campanha de 2025 já será um bom resultado — opina André Silva, colunista de GZH.

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Adversário experiente e com bons resultados

A dificuldade já aparecerá no primeiro jogo. Nesta segunda-feira (29), por volta das 11h (de Brasília), Fonseca enfrentará Roberto Bautista Agut, 38 anos, que já foi o nono colocado do ranking mundial.

O tenista espanhol foi semifinalista em Wimbledon em 2019, perdendo para Novak Djokovic. Mais recentemente, em 2025, foi até a semifinal no ATP 500 de Queens, um dos principais torneios preparatórios na grama.

— É um jogador muito experiente e muito sólido na grama, que comete pouquíssimos erros não forçados e faz o adversário trabalhar por cada ponto. Ao mesmo tempo, é um tenista que deixa o João desenvolver o próprio jogo, sem encurtar tanto os pontos ou pressionar com um saque muito pesado. O estilo de jogo favorece uma boa partida para o João, mas ele precisará estar muito afiado para superar um adversário que vende cada game muito caro — analisa Bruno Soares, ex-tenista e comentarista da ESPN.

Atualmente, Bautista ocupa a 163ª posição no ranking. Contudo, há quem acredite que isso não reflita na qualidade do adversário do brasileiro.

— Apesar de o ranking atual não refletir a qualidade dele, é um adversário perigoso. O João vive um momento em que joga em um ritmo muito mais intenso, com mais força e velocidade de bola. Ele precisa impor isso desde o início da partida — afirma André Ghem, ex-tenista e comentarista da ESPN.

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Caminho do brasileiro

Em caso de vitória sobre o espanhol, João Fonseca já sabe os adversários que podem aparecer pelo caminho em Wimbledon.

— O desenho da chave coloca rivais mais experientes neste piso, o brasileiro não terá caminho fácil em Londres e seu talento será posto à prova mais uma vez — avalia André Ghem.

O holandês Jesper de Jong e o australiano Reiky Hijikata disputarão vaga na segunda rodada, ou seja, um deles será o rival do brasileiro.

Se chegar à terceira rodada, repetindo o desempenho de 2025, Fonseca poderá ter pela frente o russo Andrey Rublev, 12º cabeça de chave.

Nas oitavas de final, um possível adversário é o sete vezes campeão de Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic. Em Roland Garros, o brasileiro fez história e venceu um dos maiores da história do tênis.

A partir das quartas de final, as possibilidades são maiores. Porém, entre os principais nomes, o canadense Félix Auger Aliassime e o estadunidense Learner Tien surgem como prováveis rivais de Fonseca.

Em caso de uma inédita semifinal de Grand Slam, Jannick Sinner, número 1 do mundo e atual campeão de Wimbledon, pode aparecer no caminho do brasileiro.

Do outro lado da chave estão nomes como o alemão Alexander Zverev e os estadunidenses Ben Shelton e Taylor Fritz. O espanhol Carlos Alcaraz, atual vice-campeão de Wimbledon, está fora de ação por conta de lesão.

Horário e onde assistir João Fonseca em Wimbledon