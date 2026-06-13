João Fonseca estreia com vitória no qualifying de duplas na Alemanha

Em 2025, Fonseca disputou apenas o torneio de simples. Terra Wortmann Open / Divulgação

O brasileiro João Fonseca começou com vitória na chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Neste sábado (13), o carioca e o alemão Daniel Altmaier venceram um jogo duro, diante do tcheco Petr Nouza e do austríaco Neil Oberleitner por 2 a 0, parciais de 7/6 (7-5) e 7/6 (7-2) e avançou para a rodada decisiva.

Com a vitória, Fonseca e Altmaier irão enfrentar o estadunidense Robert Galloway e o australiano John Peers, que se classificaram após a desistência dos holandeses Sander Arends e David Pel.

O tenista brasileiro disputa a chave de duplas para melhorar sua adaptação ao piso de grama. Na temporada, ele foi campeão do Rio Open, ao lado do mineiro Marcelo Melo.