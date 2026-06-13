João Fonseca estreia com vitória no qualifying de duplas na Alemanha

O brasileiro João Fonseca começou com vitória na chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha.
Neste sábado (13), o carioca e o alemão Daniel Altmaier venceram um jogo duro, diante do tcheco Petr Nouza e do austríaco Neil Oberleitner por 2 a 0, parciais de 7/6 (7-5) e 7/6 (7-2) e avançou para a rodada decisiva.
Com a vitória, Fonseca e Altmaier irão enfrentar o estadunidense Robert Galloway e o australiano John Peers, que se classificaram após a desistência dos holandeses Sander Arends e David Pel.
O tenista brasileiro disputa a chave de duplas para melhorar sua adaptação ao piso de grama. Na temporada, ele foi campeão do Rio Open, ao lado do mineiro Marcelo Melo.
No torneio de simples em Halle, Fonseca irá estrear diante do alemão Yannick Hanfmann.