João Fonseca estreia com vitória em Wimbledon

Fonseca estreou com vitória em Wimbledon. HENRY NICHOLLS / AFP

Em dia de Brasil em campo na Copa do Mundo, os brasileiros começaram o dia comemorando a vitória de João Fonseca na grama de Wimbledon. Nesta segunda-feira (29), contra um adversário experiente, o tenista brasileiro venceu o espanhol Roberto Bautista Agut.

O triunfo na primeira rodada foi por 3 sets a 0, com parciais 7/6 (7/4), 6/4 e 6/3, em duas horas e 27 minutos. Destaque para o bom aproveitamento de Fonseca no primeiro saque, com 14 aces e apenas duas duplas faltas.

Na segunda rodada, Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre o holandês Jesper de Jong e o australiano Rinky Hijikata. A partida ocorre ainda nesta segunda.

Leia Mais Dia de Brasil na Copa! Siga ao vivo o duelo da Seleção contra o Japão

Tie break no primeiro set

O primeiro set começou bem para o brasileiro, que conseguiu uma quebra no terceiro game. Com a confiança alta, Fonseca defendeu o serviço e evitou a devolução do espanhol.

A vantagem era de 3 a 1 e tudo indicava que o set seria tranquilo para o brasileiro. No entanto, Bautista Agut melhorou e forçou erros. No oitavo game, o espanhol quebrou o serviço e empatou 4 a 4.

O equilíbrio se manteve até o empate em 6 a 6, que levou ao tie-break. Para isso, Fonseca salvou um set point. Na decisão, o espanhol teve um início melhor e abriu 3 a 0. Porém, o brasileiro reagiu e fechou em 7 a 4.

Apareceu no momento decisivo

O jogo seguiu difícil para Fonseca no segundo set. Os dois tenistas capricharam nos serviços e nenhuma quebra foi efetuada até o décimo game.

Com o placar em 5 a 4 para o brasileiro, Bautista Agut precisava garantir o saque. No entanto, o backhand de Fonseca apareceu bem e a quebra foi realizada para garantir o segundo set.

Terceiro set tranquilo

A quebra no terceiro set foi logo no primeiro serviço do espanhol. Fonseca garantiu o game com uma bola incrível na paralela. A confiança seguiu firme, tal qual o forehand do brasileiro, que foi responsável por pontos importantes.

No fim das contas, o terceiro set foi o mais tranquilo da partida, pois a intensidade de Fonseca foi maior do que a do espanhol. Bastou garantir os serviços para o brasileiro fechar o set em 6 a 3.







