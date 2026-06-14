João Fonseca é eliminado nas duplas no ATP de Halle; brasileiro estreia no simples na terça

Altmaier (E) e Fonseca (D) caíram na rodada final do quali. Breakpoint Images by Meierhans / Divulgação/Terra Wortmann Open

O brasileiro João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier foram eliminados da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, neste domingo (14), após perderem para o estadunidense Robert Galloway com o australiano John Peers por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O jogo era válido pela última rodada do qualificatório.

O jogo

A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio, com as duplas confirmando seus serviços. No entanto, no 12º game, Altmaier cometeu três duplas faltas e o set foi conquistado pelo americano e australiano por 7 a 5.

Logo após a primeira parcial, a partida foi suspensa. Na volta, Fonseca e Altmaier abusaram dos erros, que foram aproveitados por Peers e Galloway. Com tranquilidade, o estadunidense e o australiano venceram por 6 a 2 e fecharam a partida.

Apesar da derrota nas duplas, o carioca ainda disputará a chave simples do torneio. Ele vai estrear contra o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo. A partida será disputada na próxima terça-feira (15), mas ainda não tem horário definido.