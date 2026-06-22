João Fonseca disputará torneio de exibição no Maracanãzinho em julho; veja datas

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Fonseca faz boa temporada. lément Mahoudeau / Divulgação/FFT

João Fonseca participará da primeira edição do Ultimate Tennis Showdown Rio (UTS Rio), competição de exibição que será realizada entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho.

Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, o carioca voltará a atuar diante da torcida nacional em um momento de destaque na carreira. E também ajudará a marcar o retorno de grandes eventos da modalidade ao tradicional ginásio após 14 anos.

Aos 19 anos, Fonseca vive a melhor fase de sua trajetória profissional. Atual número 27 do ranking da ATP, o brasileiro ganhou projeção internacional nos últimos meses com campanhas expressivas no circuito, incluindo resultados de destaque em Roland Garros e vitórias sobre atletas de elite do tênis mundial, como Novak Djokovic.

Em declaração divulgada pela organização, o tenista comemorou a chance de jogar novamente no Brasil.

— Estou muito feliz em confirmar que vou competir no UTS Rio em julho. Mal posso esperar para jogar em casa, ainda mais no Maracanãzinho, que é tão especial para os cariocas. Vi imagens da última edição do UTS na França e a atmosfera parecia fantástica. Tenho certeza de que vai ser incrível — afirmou.

Mais nomes confirmados

Outros nomes no torneio são o australiano Nick Kyrgios, o britânico Cameron Norrie, o argentino Francisco Cerúndolo e o francês Ugo Humbert. Os outros três nomes que completarão a lista de participantes serão anunciados em breve.

A estreia do UTS na América do Sul traz um formato que transforma a experiência do tênis, aproximando ainda mais atletas e torcida. Criado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams e que trabalha com a prmessa brasileira Victória Barros, o torneio propõe uma nova forma de vivenciar o esporte, com interação constante do público, atmosfera dinâmica e regras próprias que tornam cada ponto mais decisivo.