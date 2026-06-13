João Fonseca conhece adversário na estreia do ATP de Halle e pode enfrentar Zverev se vencer

O brasileiro João Fonseca conheceu a chave do ATP 500 de Halle, na Alemanha, que começou neste sábado (13) com as disputas das classificatórias. Atual número 25 no ranking de simples da ATP, o jovem tenista enfrenta o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, na estreia do torneio, ainda sem data e horário definidos.

Caso consiga avançar para a segunda rodada, Fonseca pode enfrentar outro alemão, o número 3 do mundo Alexander Zverev. O atual campeão de Roland Garros estreia no torneio diante do checo Vit Kopriva, número 65 do ranking.

Nas quartas de final, outra possível pedreira pode aparecer no caminho do brasileiro: o cazaque Alexander Bublik, número 11 do ranking. Os norte-americanos Ben Shelton, 5º colocado da ATP, e Taylor Fritz, 9º colocado, também estão do mesmo lado de Fonseca e podem enfrentá-lo na semifinal.

Do outro lado da chave, em uma possível decisão, estão nomes importantes, como o canadense Félix Auger-Aliassime e o russo Daniil Medvedev, números 4 e 8 do mundo, respectivamente.