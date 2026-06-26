João Fonseca conhece adversário de estreia em Wimbledon

O brasileiro João Fonseca já sabe quem será seu rival na estreia do torneio de Wimbledon. O terceiro Grand Slam da temporada começará na próxima segunda-feira (29), nas quadras de grama do All England Lawn Tennis Club, em Londres. A partida será disputada na próxima segunda-feira (29).
Número 27 do mundo, o carioca vai enfrentar o experiente Roberto Bautista Agut. Ex-top 10 do ranking da ATP, o espanhol atualmente ocupa a 163ª colocação. Em 2019, o tenista de 38 anos chegou às semifinais, mas foi derrotado em quatro sets, por Novak Djokovic.
Caso supere o primeiro rival, Fonseca vai encarar quem passar entre o holandês Jesper de Jong e o australiano Reiky Hijikata.
Se chegar à terceira rodada, repetindo o desempenho de 2025, o brasileiro poderá ter pela frente o russo Andrey Rublev, 12º cabeça de chave.
O possível adversário das oitavas de final é o sérvio Novak Djokovic, dono de sete títulos em Wimbledon e finalista em outras três oportunidades.
Nas quartas, o canadense Félix Auger Aliassime e o estadunidense Learner Tien surgem como prováveis rivais de João Fonseca.
Caso consiga uma histórica classificação para as semifinais, o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão na grama londrina, deve ser o adversário.
No outro lado da chave estão o alemão Alexander Zverev e os estadunidenses Ben Shelton e Taylor Fritz, que vem conquistando bons resultados na temporada de grama.