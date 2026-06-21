Japonês vence Calderano e evita tri do brasileiro no WTT Star Contender da Eslovênia

Calderano buscava o tricampeonato. WTT / Divulgação

O japonês Shunshuke Togami, número 17 do ranking mundial de tênis de mesa, venceu o brasileiro Hugo Calderano, oitavo, neste domingo (21) por 4 a 3, parciais de 7/11, 12/10, 11/8, 4/11, 11/5, 7/11 e 11/7, em 66 minutos, e sagrou-se campeão WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia.

A competição é a terceira em importância no circuito internacional, equivalente a um torneio ATP 500 do tênis.

Calderano buscava o terceiro título seguido no torneio, após as conquistas em 2024 e 2025, mas teve muita dificuldade diante do jogo agressivo de Togami, que havia perdido os quatro confrontos anteriores com o carioca.

Na chave feminina, a japonesa Hina Hayata, 12ª do mundo, venceu a cazaque Zhu Yuling por 4 a 3, parciais de 8/11, 13/11, 9/11, 11/9, 12/10, 10/12 e 11/9, e conquistou o bicampeonato.