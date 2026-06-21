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Japonês vence Calderano e evita tri do brasileiro no WTT Star Contender da Eslovênia

Shunshuke Togami venceu por 4 a 3 e impediu o tricampeonato consecutivo de Hugo Calderano no torneio.

André Silva

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