Japão empata com Suécia (1-1) e será adversário do Brasil nos 16-avos da Copa

Japão e Suécia empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (25) e ambos se classificaram para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo como segundo colocado do Grupo F e um dos oito melhores terceiros, respectivamente, atrás dos Países Baixos, que ficaram com a liderança da chave após vencerem a Tunísia por 3 a 1.
A seleção japonesa, que vai enfrentar o Brasil por uma vaga nas oitavas de final na próxima segunda-feira, em Houston, terminou a primeira fase com 5 pontos, dois atrás da seleção holandesa, enquanto a Suécia, que ainda não conhece seu próximo adversário, foi a terceira com 4 pontos.
Os 'Samurais Azuis' abriram o placar no segundo tempo com Daizen Maeda (56'), mas os suecos chegaram ao empate com um belo gol de Anthony Elanga (62')
Em outubro do ano passado, o Japão derrotou o Brasil por 3 a 2 em um amistoso em casa. Consequentemente, segundo o técnico Hajime Moriyasu, a Seleção buscará a revanche.
"Eles podem estar ainda mais motivados por causa daquela partida", disse Moriyasu. "Mesmo assim, acreditamos que temos chances de vencer", acrescentou.
"Esperamos dar mais um passo à frente e avançar para a próxima fase", concluiu o treinador japonês.
- Jogo ganha emoção no segundo tempo -
Nesta quinta-feira, em Arlington, próximo de Dallas, o Japão saiu na frente com Maeda, que recebeu um passe sensacional de Ritsu Doan e ficou cara a cara para bater na saída do goleiro.
Minutos depois, a Suécia chegou ao empate com Elanga, que dominou na esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado no canto.
"Ao longo da partida, o resultado foi bastante justo e, provavelmente, fomos a equipe ligeiramente melhor no segundo tempo", afirmou o técnico seleção nórdica, o inglês Graham Potter.
Como uma das oito melhores equipes que terminaram em terceiro lugar, a Suécia ainda precisa aguardar o desfecho da terceira rodada da fase de grupos para conhecer seu adversário por uma vaga nas oitavas de final.
"É complicado", acrescentou Potter. "Temos que estar muito atentos à logística, essa é a parte divertida do torneio".
* AFP