Japão empata com Suécia (1-1) e será adversário do Brasil nos 16-avos da Copa

Japão e Suécia empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (25) e ambos se classificaram para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo como segundo colocado do Grupo F e um dos oito melhores terceiros, respectivamente, atrás dos Países Baixos, que ficaram com a liderança da chave após vencerem a Tunísia por 3 a 1.
A seleção japonesa, que vai enfrentar o Brasil por uma vaga nas oitavas de final na próxima segunda-feira, em Houston, terminou a primeira fase com 5 pontos, dois atrás da seleção holandesa, enquanto a Suécia, que ainda não conhece seu próximo adversário, foi a terceira com 4 pontos.
Nesta quinta-feira, em Arlington, próximo de Dallas, o Japão abriu o placar no segundo tempo com um gol de Daizen Maeda (56'), que recebeu um passe sensacional de Ritsu Doan e ficou cara a cara para bater na saída do goleiro.
Mas os suecos empataram minutos depois com um belo chute cruzado de Anthony Elanga (62'), que dominou na esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado no canto.
Escalações:
Japão: Zion Suzuki - Ayumu Seko (Tsuyoshi Watanabe, 75'), Kou Itakura (Shogo Taniguchi, 39'), Hiroki Ito - Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura (Yuto Nagatomo, 75') - Ritsu Doan (Junya Ito, 67'), Ayase Ueda (Koki Ogawa, 67'), Daizen Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Suécia: Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien (Lucas Bergvall, 37'), Victor Lindelöf - Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson, 75'), Elliot Stroud (Ken Sema, 75'), Anthony Elanga, Yasin Ayari - Gabriel Gudmundsson - Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.
* AFP