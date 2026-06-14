Jalen Brunson (Knicks) é eleito MVP das Finais da NBA

Após uma última atuação na qual fez 45 pontos, Jalen Brunson foi eleito o MVP das Finais da NBA neste sábado (13), conduzindo o New York Knicks a uma vitória por 4 a 1 na série contra o San Antonio Spurs.

O armador garantiu o primeiro anel de campeão dos Knicks desde 1973 com uma exibição magnífica na vitória deste sábado, por 94 a 90, na casa dos Spurs.

Ao longo da série, Brunson teve médias de 32,6 pontos, 2,8 cestas de três pontos, 4,2 rebotes e 4,6 assistências. No entanto, sua importância para os Knicks foi muito além das estatísticas.

Aos 29 anos, Brunson carregou a franquia nas costas desde que o Dallas Mavericks o deixou escapar em 2022, uma decisão que deixou uma marca duradoura em ambas as equipes.

Confiantes por terem Luka Doncic em seu elenco, os Mavericks permitiram que Brunson saísse como agente livre, em mais um momento de desconsideração em relação a um jogador que havia sido selecionado originalmente na 33ª posição geral, na segunda rodada do draft de 2018.

"Esse era o sonho. Foi por isso que vim para Nova York", disse o armador após receber o troféu das mãos do comissário da NBA, Adam Silver.

-- Dez últimos vencedores do MVP das Finais:

2026: Jalen Brunson (EUA/New York Knicks)

2025: Shai Gilgeous-Alexander (CAN/Oklahoma City Thunder)

2024: Jaylen Brown (EUA/Boston Celtics)

2023: Nikola Jokic (SRB/Denver Nuggets)

2022: Stephen Curry (EUA/Golden State Warriors)

2021: Giannis Antetokounmpo (GRE/Milwaukee Bucks)

2020: LeBron James (EUA/Los Angeles Lakers)

2019: Kawhi Leonard (EUA/Toronto Raptors)

2018: Kevin Durant (EUA/Golden State Warriors)

2017: Kevin Durant (EUA/Golden State Warriors)

-- Os jogadores com mais prêmios de MVP das Finais na história:

6. Michael Jordan (EUA) (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

4. LeBron James (EUA) (2012, 2013, 2016, 2020)

3. Magic Johnson (EUA) (1980, 1982, 1987)

. Shaquille O'Neal (EUA) (2000, 2001, 2002)

. Tim Duncan (EUA) (1999, 2003, 2005)

2. Kareem Abdul-Jabbar (1971, 1985)

. Willis Reed (1970, 1973)

. Larry Bird (1984, 1986)

. Hakeem Olawujon (1994, 1995)

. Kobe Bryant (EUA (2009, 2010)

. Kevin Durant (2017, 2018)

. Kawhi Leonard (2014, 2019)