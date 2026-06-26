Já classificado para os 16-avos da Copa, EUA perde para Turquia (3-2) no último minuto

Os Estados Unidos, que enfrentarão a Bósnia e Herzegovina na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, perderam por 3 a 2 para a já eliminada Turquia nesta quinta-feira (25), em Los Angeles, em sua última partida pelo Grupo D.
A seleção coanfitriã terminou na liderança da chave com seis pontos, seguida pela Austrália (4 pontos), que em jogo simultâneo empatou em 0 a 0 com o Paraguai, outra equipe que somou 4 pontos, mas que precisa aguardar para saber se avançará à segunda fase como uma das oito melhores terceiras colocadas.
Com o país cada vez mais contagiado pela empolgação de uma campanha positiva no Mundial, a seleção americana, comandada pelo argentino Mauricio Pochettino, não poupou esforços em busca da vitória contra uma equipe turca que conseguiu encerrar sua participação no torneio de forma honrosa.
Auston Trusty acertou um chute quase sem ângulo para abrir o placar para o 'Team USA' aos seis minutos, mas Arda Güler (10') deixou tudo igual pouco depois.
Ainda no primeiro tempo, a Turquia virou com Baris Yilmaz (31'), mas na volta do intervalo os donos da casa responderam com Sebastian Berhalter (49') soltando uma bomba de primeira da entrada da área.
Ao longo do segundo tempo, os Estados Unidos criaram várias chances de garantir sua terceira vitória nesta primeira fase, especialmente após a entrada do ídolo Christian Pulisic (60'), que não jogava desde a primeira rodada, a goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, devido a uma pancada sofrida em um treino dias antes.
O impacto da entrada de Pulisic foi imediato. O atacante do Milan quase marcou o terceiro gol americano com um chute que explodiu no travessão (64') e uma finalização de fora da área que levou perigo ao gol de Ugurcan Çakir (76').
Até que, no apagar das luzes, após uma jogada brilhante de Arda Guler, Kaan Ayhan (90'+8) aproveitou um rebote na pequena área para garantir a vitória turca.
Escalações:
Turquia: Ugurcan Cakir - Zeki Celik (cap) (Caglar Söyüncü 84'), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci - Oguz Aydin (Mert Muldur 90'+2), Salih Özcan, Evren Eren Elmali - Orkun Kökcü (Kaan Ayhan 88'), Arda Guler, Kenan Yildiz (Can Uzun 84'), Baris Alper Yilmaz (Irfan Kahveci 90'+2).
Técnico: Vincenzo Montella.
Estados Unidos: Matt Turner - Joseph Scally (Alexander Freeman 77'), Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie - Sebastian Berhalter - Giovanni Reyna (Sergiño Dest 76') - Weston McKennie (cap) (Malik Tillman 86'), Brenden Aaronson (Alex Zendejas 77'), Ricardo Pepi, Tim Weah (Christian Pulisic 58').
Técnico: Mauricio Pochettino.
* AFP