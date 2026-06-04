Italianos conquistam bicampeonato nas duplas mistas de Roland Garros

Os italianos Sara Errani e Andrea Vavassori são bicampeões de duplas mistas de Roland Garros. Nesta quinta-feira (4), eles venceram a canadense Gabriela Dabrowski e o estadunidense Evan King por 2 a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 10-4, em uma hora e 19 minutos.
Campeões da temporada passada, quando tiveram King como rival, mas ao lado da compatriota Taylor Towsend, os italianos repetem o feito da taiwanesa Latisha Chan e do croata Ivan Dodig, campeões consecutivos em 2018 e 2019, curiosamente enfrentando nas duas finais, Dabrowski e o croata Mate Pavić.
— O que posso dizer? Ainda estou vivendo este sonho que nunca acaba — disse Errani, após o jogo.
Este foi o décimo título de Grand Slam da carreira da tenista italiana de 39 anos, que foi seis vezes campeã de duplas femininas e conquistou as duplas mistas pela quarta vez, todas com Vavassori — as duas outras foram no US Open de 2024 e 2025.
Vavassori agora vai em busca de uma conquista inédita. Após três vices de duplas masculinas (Australian Open 2024 e 2025 e Roland Garros 2024), com o compatriota Simone Bolelli, eles vão tentar a classificação para mais uma decisão, enfrentando os cabeças de chave 1, o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcelo Granollers, na sexta-feira (5), às 7j (de Brasília).