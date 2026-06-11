Irankunda e Touré, de refugiados a representantes da Austrália na Copa do Mundo

De refugiados no sul da Austrália a representantes do país em uma Copa do Mundo: Nestory Irankunda e Mohamed Touré chegam à América do Norte sem a garantia de serem titulares, mas determinados a estar à altura da oportunidade que receberam.

Os 'Socceroos' estão no grupo D do Mundial, junto com Paraguai, Turquia e o anfitrião Estados Unidos, e esperam prolongar o seu retrospecto no torneio, de 11 jogos de invencibilidade desde setembro de 2024.

O objetivo: avançar para as quartas de final pela primeira vez.

Há quatro anos, no Catar, enfrentaram de igual para igual a futura campeã Argentina nas oitavas, mas perderam de 2 a 1 após os gols de Lionel Messi e Julián Álvarez.

Para este novo torneio, o técnico Tony Popovic montou um elenco com talentos que atuam na Inglaterra, na Escócia e em outros campeonatos europeus.

É o caso, por exemplo, do veterano capitão Mat Ryan, goleiro do Levante, da LaLiga espanhola, que disputará sua quarta Copa do Mundo. Com 103 partidas pela seleção, sua experiência servirá para orientar jovens como Irankunda e Touré, que atuam na Championship, a segunda divisão da Inglaterra.

"Acredito que eles podem causar impacto na Copa do Mundo... eles têm qualidade e, quando estão em campo, demonstram que é ali o lugar deles", declarou recentemente Popovic.

"Se continuarem assim, teremos dois jogadores realmente jovens e talentosos, em quem depositamos a esperança de que brilhem durante o Mundial", acrescentou.

- Boa evolução -

Irakunda, de 20 anos, amadureceu rapidamente desde que foi contratado pelo Watford no ano passado, após uma passagem pelo Bayern de Munique, onde teve dificuldades para acumular minutos de jogo.

Ao marcar dois gols em um amistoso contra Curaçao em março, comemorou colocando uma luva branca e posando em homenagem a Michael Jackson.

"Sempre estou concentrado, sempre quero causar um bom impacto e jogar bem", declarou, emocionado.

"Ele (Popovic) acredita em mim. E, com essa confiança, sou capaz de fazer o que faço, que é marcar em jogadas abertas", completou o atleta, que somou quatro assistências em sua primeira temporada na Inglaterra.

Touré, de 22 anos, também causou uma boa impressão desde que foi contratado pelo Norwich, procedente do clube dinamarquês Randers neste ano, marcando cinco gols em seus primeiros quatro jogos.

Uma lesão freou sua evolução, mas em abril ele retornou com um hat-trick contra o Bristol City e encerrou a temporada com nove gols em 11 partidas.

- "Significará muito" -

Touré e Irankunda são bons amigos e têm muito em comum. Touré nasceu em um campo de refugiados na Guiné, filho de pais liberianos, enquanto Irankunda nasceu como burundês na Tanzânia.

Ambos se mudaram para a Austrália como refugiados e começaram suas carreiras no Adelaide United, da A-League.

"Significará muito para mim e para a minha família" representar a Austrália na Copa do Mundo, afirmou Touré, que quer retribuir com resultados em campo ao país que lhes deu "uma oportunidade de levar esta vida" e ao qual "ama ao máximo".

Por sua vez, Popovic parece inclinado a dar oportunidades aos jogadores, sem se importar tanto com suas experiências.

"Tony demonstrou em suas convocações, ao longo de sua carreira como técnico da seleção, que, se considera que alguém está pronto, ele dá uma oportunidade", afirmou o goleiro Mat Ryan.

A Austrália estreará na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, em Vancouver, contra a Turquia.