Irã vence Mali (2-0) em amistoso na Turquia antes de viajar para o México

A seleção iraniana de futebol, com embarque marcado para o México no sábado, onde terá sua base de preparação antes da Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho) derrotou o Mali por 2 a 0 em um amistoso realizado nesta quinta-feira (4) em Antalya, no sul da Turquia.

O 'Team Melli', que já havia vencido a Gâmbia (3 a 1) na semana passada, em outra partida preparatória, abriu o placar aos 12 minutos, com Saeid Ezatolahi, enquanto o zagueiro Ramin Rezaeian selou a vitória no segundo tempo (55').

A partida foi disputada com portões fechados e sem a presença de jornalistas nas tribunas.

Os jogadores iranianos, que obtiveram nesta semana seus vistos para o México, onde ficarão concentrados em Tijuana, aguardam agora a emissão dos vistos para os Estados Unidos, país onde deverão disputar suas três partidas da fase de grupos: contra a Nova Zelândia e a Bélgica, em Los Angeles, e contra o Egito, em Seattle.

Questionada sobre o assunto pela AFP, a assessoria de imprensa da seleção iraniana não se pronunciou.