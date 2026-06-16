Irã e Nova Zelândia empatam (2-2) em Los Angeles na estreia na Copa do Mundo

Irã e Nova Zelândia empataram em 2 a 2 nesta segunda-feira (15), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, uma partida muito aguardada do Grupo G, disputada em meio a protestos de opositores do governo iraniano, tanto do lado de fora quanto dentro do estádio em Los Angeles.

Elijah Just, que colocou sua equipe em vantagem no placar aos 7 minutos e no início do segundo tempo (55'), foi o destaque dos neozelandeses.

No entanto, a equipe permitiu que os adversários igualassem em duas ocasiões, com gols de Ramin Rezaeian (32') e Mohamad Mohebi (64').

O empate deixou o Grupo G totalmente em aberto, após o 1 a 1 entre Bélgica e Egito, que se enfrentaram mais cedo.

A estreia do Irã foi marcada por tensão devido a protestos contra Teerã por parte de segmentos da diáspora iraniana, que veem a seleção nacional como uma ferramenta de propaganda da República Islâmica.

Apesar das advertências da Fifa, o clima político chegou às arquibancadas do SoFi Stadium, onde muitos torcedores levaram bandeiras da época pré-revolução e outros símbolos, a ponto de a segurança do estádio pedir que os guardassem.

Até mesmo durante a execução do hino nacional do Irã houve uma mistura de aplausos e vaias. Mas o ambiente tenso não abalou o foco dos jogadores.

A partida, a mais intensa e disputada de um dia que terminou com quatro empates, também contou com a presença do defensor neozelandês Tim Payne, que havia viralizado após ver o número de seus seguidores no Instagram saltar de 4 mil para mais de quatro milhões em apenas uma semana.

Escalações:

Irã: Alireza Beiranvand - Ramin Rezaian, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi - Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos (Ehsan Haji Safi 65'), Saeid Ezatolahi, Aria Yousefi (Mehdi Ghayedi 46') - Shahriar Moghanlou (Ali Alipour 53'), Mehdi Taremi (cap) (Amirhossein Hosseinzadeh 80'). Técnico: Amir Ghalenoei.

Nova Zelândia: Max Crocombe - Tim Payne (Callan Elliot 78'), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (Ben Old 68') - Callum McCowatt (Ryan Thomas 68'), Joe Bell - Sarpreet Singh (Jesse Randall 90+2'), Marko Stamenic (Tyler Bindon 90+2'), Elijah Just - Chris Woods (cap). Técnico: Darren Bazeley.