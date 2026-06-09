Irã acusa EUA de revogar cota de ingressos para seus torcedores na Copa

A Federação Iraniana de Futebol acusou, nesta terça-feira (9), os Estados Unidos de revogarem a cota de ingressos destinada aos seus torcedores para a Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho).

"A menos de três dias do início, os Estados Unidos impedem mais uma vez que torcedores iranianos assistam às partidas da fase de grupos da seleção", afirmou a FFIRI em um comunicado.

O texto menciona o regulamento da Fifa, que prevê a atribuição de 8% dos ingressos de cada partida às federações dos países que disputam o jogo em questão.

A venda ou distribuição desses ingressos aos seus torcedores depende de cada federação.

"No entanto, de maneira inesperada, a cota garantida à Federação de Futebol do Irã foi retirada", destaca a entidade, que se declara "incapaz de fornecer qualquer ingresso aos torcedores" iranianos.

Nem a Fifa nem a federação ou as autoridades americanas comentaram o assunto até o momento.

Esta é a polêmica mais recente entre Irã e Estados Unidos sobre a participação iraniana na Copa do Mundo, organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

O 'Team Melli' foi um dos primeiros países classificados para o torneio, mas sua participação foi questionada devido à guerra no Oriente Médio desencadeada pela ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o país em 28 de fevereiro.

Desde então, a seleção enfrentou a recusa de vistos por parte dos Estados Unidos para quase 15 membros da comissão técnica e dirigentes, entre eles o presidente da FFIRI, Mehdi Taj.

As dúvidas sobre a concessão dos vistos levaram a seleção iraniana a mudar sua base de treinamento, inicialmente prevista para Tucson (Arizona), para Tijuana, no México, apesar de disputar a fase de grupos nos Estados Unidos.