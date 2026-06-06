Interação com jogadores e lembranças históricas: conheça o novo jogo que se tornou viral entre os amantes de NBA

Bola oficial das finais da NBA. Juan Ocampo / NBAE / Getty Images via AFP

Uma nova tendência entre os fãs de basquete tem roubado a cena do mundo do esporte. Trata-se do site chamado 82-0. O jogo consiste na tentativa de montar o melhor quinteto titular possível com um jogador de cada década de um time da NBA, buscando as 82 vitórias. O desafio viralizou entre os amantes da bola laranja — contando com declarações de personalidades famosas e destaques para ex-atletas.

Os jogadores possuem cinco rodadas para escolher um quinteto titular da NBA que consiga uma campanha de 82 vitórias.

O desempenho de um time é determinado pela combinação dos atributos dos jogadores selecionados, computando pontos, rebotes, assistências, bloqueios e roubos de bola por jogo.

As estatísticas formam uma classificação que é calculada por meio de uma simulação rápida de uma temporada completa da NBA. Se a classificação do quinteto for alta o suficiente, as chances de conquistar as vitórias esperadas aumentam.

No entanto, a dificuldade está na maneira de selecionar os atletas. Para montar a equipe, é necessário girar uma roleta que determinará um time de uma década específica — que vai desde 1960 até 2020.

Sorteio dos times e décadas. Divulgação / 82-0

A partir do sorteio da equipe, é necessário que o usuário escolha apenas um jogador do elenco apresentado para escalar em uma das posições específicas que se enquadrem ao posicionamento real do atleta.

As função são PG (armador), SG (ala-armador), SF (ala), PF (ala-pivô) e C (pivô). Após a escolha, não é permitido a substituição do atleta e nem alteração da posição selecionada — tornando as opções mais escassas ao longo do desafio.

Tela de opções com os atletas para serem escolhidos. Divulgação / 82-0

O mecanismo do jogo se concentra exclusivamente nos dados históricos de desempenho de cada jogador em seu auge dentro daquela década. Para finalizar a escalação e iniciar a simulação, você deve selecionar exatamente um jogador de décadas diferentes em cada função da quadra virtual.

Existem dois modos de jogar: o clássico, que mostra as estatísticas de cada atleta, facilitando na escolha dos jogadores, e a opção que esconde os dados, focando em uma experiência ainda mais desafiadora.

As opções de modo de jogo. Divulgação / 82-0

Revivendo lendas

Por se tratar de um jogo recente, a maioria dos players são jovens que não acompanharam as estrelas de décadas passadas da NBA. Portanto, é normal que alguns atletas causem boas impressões com as estatísticas atribuídas no fantasy.

Atletas como o lendário pivô do Golden State Warriors da década de 60, Wilt Chamberlain, e o ala-pivô do Sacramento Kings dos anos 2000, Chris Webber, estão chamando a atenção com a frequência na qual estão em times que alcançam as 82 vitórias.

Outros jogadores que marcaram época nas décadas de 60 e 70 como Elvin Hayes, armador do Sacramento Kings, e o lendário pivô do Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, também aparecem entre os mais queridos pela comunidade do jogo.

A febre chegou na NBA

O jogo viral transcendeu a barreira dos fãs e chegou ao conhecimento de estrelas da NBA. Atletas como o armador do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton e o ala do New Orleans Pelicans, Trey Murphy III, usaram suas redes sociais para divulgar o desempenho conquistado.

Haliburton demonstrou insatisfação após não conquistar as 82 vitórias e afirmou:

— Estou me aposentando do 82-0 porque chega desta palhaçada — postou na sua conta do X.

Publicação de Haliburton, no X. Divulgação / X

Já Murhpy, publicou um print das 82 vitórias com o quinteto responsável pelo feito composto. Na equipe havia Wilt Chamberlain, Chris Webber e Michael Jordan, por exemplo.

Publicação de Trey Murphy, no X. Divulgação / X