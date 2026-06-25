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Inter x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pela semifinal do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, no sábado (27)

Zero Hora

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