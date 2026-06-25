Inter x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pela semifinal do Gauchão sub-20

Inter venceu o duelo de ida por 1 a 0 e tem vantagem na busca pela final. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

Inter e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão sub-20 neste sábado (27), às 11h. A partida será disputada no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Na ida, o Colorado venceu por 1 a 0 no CT Hélio Dourado e garantiu a vantagem mínima para a decisão, podendo jogar pelo empate. O Grêmio precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para chegar à final. Caso o Tricolor repita o placar sofrido na ida, a decisão vai para os pênaltis.

Escalações para Inter x Grêmio

Inter: Filipe Sírio; Denis, Gabriel Baggio, João Dalla Corte e Luiz Felipe; Luiz Gustavo, Benjamin e Yago Noal; João Kempes, João Victor e João Bezerra. Técnico: Leonardo Ramos.

Grêmio: João Victor; Vagner, Murilo Tramontini, Bernardo Tramontini e Higor; Smiley; Vitor Ramon e Adrielson; Vini Ferraz, Artur Júnior e Lucca. Técnico: Kauê Belmonte.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Renan Altenhofen, auxiliado por Rodrigo Dahmer e Fabulo Oliveira Diniz. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Inter x Grêmio

A TV Inter anuncia transmissão da partida em seu canal no YouTube.

Como chegam Inter x Grêmio

Inter

O Colorado tem a melhor campanha do Gauchão, com oito vitórias e apenas uma derrota em nove jogos. O time do técnico Leonardo Ramos foi o primeiro colocado do Grupo A da primeira fase e passou pelo São Luiz nas quartas de final.

Para a partida, o Inter não poderá contar com o zagueiro Pedro Kauã. O autor do gol que deu a vantagem para o Colorado foi expulso no jogo de ida.

A última vez que o Celeiro de Ases entrou em campo foi no dia 18 de junho, quando foi derrotado por 3 a 1 para o Ceará e se despediu do Brasileirão Série B da categoria nas quartas de final.

Grêmio

O Tricolor tem uma campanha de cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, para o Inter no duelo de ida das semifinais. O time do técnico Kauê Belmonte passou em segundo no Grupo B e eliminou o Novo Hamburgo nas quartas de final.

O desfalque do Grêmio para a partida será o meio-campista Rafael Gomes — expulso na partida de ida, em Eldorado.

O Grêmio disputou outros três duelos entre as semifinais. Pelo Campeonato Brasileiro sub-20, o Tricolor perdeu para o Botafogo por 1 a 0, derrotou o Fortaleza por 2 a 1 e venceu o Bahia na última partida, confirmando a permanência no Brasileirão.