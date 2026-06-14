Inter vence Gre-Nal de ida das semifinais do Gauchão sub-20

Gre-Nal decisivo do Gauchão sub-20 será disputado no próximo sábado (20). Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

O Inter largou em vantagem nas semifinais do Gauchão sub-20. Pedro Kauã, no segundo tempo, marcou o gol da partida, realizada neste domingo (14). O jogo aconteceu no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A volta será no dia 27 de junho, às 11h, no CT Morada dos Quero-Queros. A equipe colorada avança em caso de empate ou nova vitória. Se o Tricolor vencer por 1 a 0, a disputará será resolvida nos pênaltis.

Invicto, o Tricolor queria confirmar o fator local no início da decisão de um lugar na decisão do campeonato. Mas o planejamento do Inter teve melhor retorno. O grupo de jogadores colorado teve o reforço de atletas com experiência no time profissional, como o volante Benjamin.

A partida foi bastante equilibrada. No final do primeiro tempo, o volante gremista Rafael Gomes recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O único gol da partida aconteceu nos minutos finais da segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Pedro Kauã ganhou pelo alto e cabeceou para marcar.

O zagueiro do Inter foi expulso, após levar o segundo cartão amarelo, por chutar a bandeirinha de escanteio na comemoração do gol.

Escalações

O Grêmio iniciou a partida com João Victor; Vagner, Murilo Tramontini, Bernardo Tramontini e Higor; Rafael Gomes, Smiley e Adrielson; Vini Ferraz, Artur Júnior e Lucca. O técnico da equipe é Kauê Belmonte.

Treinado por Leonardo Ramos, o Inter iniciou o clássico com Filipe Sírio; Denis, Pedro Kauã, João Dalla Corte e Luiz Felipe; Luiz Gustavo, Benjamin e Yago Noal; João Kempes, João Victor e João Bezerra.