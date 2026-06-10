Ingressos restantes para jogos do México são os mais caros no mercado de revenda da Copa de 2026

Os preços de revenda de ingressos para os jogos do México na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 são, em média, três vezes mais altos do que os de outras seleções, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pela Ticketdata.

O preço mínimo para assistir à partida de abertura entre 'El Tri' e a África do Sul, na quinta-feira, no Estádio Azteca, chega a US$ 2.813 (cerca de R$ 14.560 na cotação atual) nos principais sites de revenda dos EUA, como SeatGeek, Vivid Seats e StubHub. Esses valores são compilados pela Ticketdata, e os preços sofrem oscilações constantes.

A segunda partida da competição coloca frente a frente as outras duas equipes do Grupo A, Coreia do Sul e República Tcheca, com um preço médio de ingresso de US$ 488 (R$ 2.527), valor seis vezes menor.

Os outros jogos do México figuram entre os mais caros: US$ 2.337 (R$ 12.100) pela partida de 18 de junho contra a Coreia do Sul e US$ 1.398 (R$ 7.240) pelo confronto de 24 de junho contra a República Tcheca.

Em média, uma partida do México na fase de grupos custa US$ 2.182 (R$ 11.300), valor bem acima da média de US$ 723 (R$ 3.744) dos demais jogos dessa fase.

Para efeito de comparação, o preço médio do ingresso para uma partida envolvendo os Estados Unidos - outro país-sede do torneio - é de US$ 991 (R$ 5.132), chegando a US$ 1.105 (R$ 5.722) para o jogo mais caro, contra a Austrália, em 19 de junho.

Bem atrás está o Canadá, o terceiro país-sede, onde os preços estão entre os mais baixos, com um custo médio de US$ 574 (R$ 3.390).

Assistir a uma partida do México custa, em média, 6,6 vezes mais do que acompanhar a Nova Zelândia, cujo preço médio é de US$ 327 (R$ 1.931).

Cidade do México e Guadalajara são duas das três cidades que sediarão as partidas mais caras da fase de grupos.

Monterrey, a terceira cidade mexicana a sediar jogos da Copa do Mundo, apresenta preços mais baixos. Os ingressos mais baratos custam, em média, cerca de US$ 550 (R$ 3.248).

As cinco partidas da fase de grupos que serão disputadas em Santa Clara, na Califórnia, são as mais baratas, com um preço médio de ingresso de US$ 316 (R$ 1.866), cinco vezes menos do que na Cidade do México.

À medida que o início do torneio se aproxima, os preços sobem: os valores para assistir à partida de abertura aumentaram 29% em apenas uma semana. Em um período de um mês, o aumento chega a 63%.

O salário médio mensal no México era de US$ 1.390 (R$ 8.210) em 2022, o mais baixo entre os 32 países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).