Inglaterra vence Nova Zelândia em amistoso com único gol de Harry Kane

A Inglaterra venceu a Nova Zelândia por 1 a 0 em amistoso neste sábado (6), em Tampa (Flórida), graças a um gol do atacante Harry Kane.
O capitão dos 'Three Lions' marcou nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, desviando de cabeça um cruzamento do lateral Djed Spence.
Kane chega assim à marca de 79 gols em 113 jogos com a camisa da seleção inglesa, da qual é o maior artilheiro histórico.
A conexão entre o camisa 9 e Spence foi o retrato da mescla entre titulares absolutos e reservas estabelecida pelo técnico Thomas Tuchel, que substituiu os 11 jogadores que começaram a partida no intervalo, inclusive o goleiro.
A Inglaterra vai disputar seu último amistoso na próxima quarta-feira (10), contra a Costa Rica, em Orlando, antes de fazer sua estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho, em Dallas.
FICHA TÉCNICA:
INGLATERRA: Pickford (Trafford); Quansah (Reece James), John Stones (Konsa), Guéhi (Dan Burn) e Djed Spence (Tino Livramento); Jordan Henderson (Nico O’Reilly) e Mainoo (Elliot Anderson); Ollie Watkins (Ngumoha), Morgan Rogers (Jude Bellingham) e Marcus Rashford (Anthony Gordon); Harry Kane (Toney). Técnico: Thomas Tuchel.
NOVA ZELÂNDIA: Crocombe, Tim Payne (Bindon), Surman (Callan Elliot), Boxall (Pijnaker) e Cacace (Benjamin Old); Joe Bell (Alex Rufer) e Stamenic (Bayliss); Elijah Just (Francis De Vries), Singh (McCowatt) e Garbett (Jesse Randall); Chris Wood (Barbarouses). Técnico: Darren Bazeley
LOCAL: Raymond James Stadium
* AFP