Inglaterra, Portugal, Gana, Egito e Paraguai se garantem nos 16-avos da Copa

Inglaterra, Portugal, Gana e Egito - sem ainda terem disputado a terceira rodada da fase de grupos - assim como o Paraguai (que já jogou suas três partidas), se classificaram para a fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026, se beneficiando da eliminação do Uruguai e da Arábia Saudita nesta sexta-feira (26).
Pelas regras deste torneio inaugural com 48 seleções, as oito melhores terceiras colocadas avançam para os 16-avos.
Essas cinco equipes, algumas das quais ainda podem terminar em posições superiores em seus respectivos grupos, têm, no mínimo, uma vaga garantida nessa etapa.
Cada uma delas soma quatro pontos, um total que não pode mais ser superado pelas terceiras colocadas dos Grupos A (Coreia do Sul, 3 pontos), C (Escócia, 3 pontos), H (Uruguai, 2 pontos/Cabo Verde, 3 pontos) e I (Senegal, 3 pontos), todos já encerrados.
CLASSIFICADOS
México
Estados Unidos
Alemanha
Argentina
França
Noruega
Colômbia
Suíça
Canadá
Bósnia
Brasil
Marrocos
África do Sul
Costa do Marfim
Equador
Países Baixos
Japão
Suécia
Austrália
Espanha
Cabo Verde
Portugal
Paraguai
Egito
Gana
Inglaterra
ELIMINADOS
Tunísia
Turquia
Haiti
Panamá
Jordânia
Catar
República Tcheca
Curaçao
Iraque
Uruguai
Arabia Saudita
* AFP