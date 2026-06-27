Inglaterra, Portugal, Gana, Egito e Paraguai se garantem nos 16-avos da Copa

Inglaterra, Portugal, Gana e Egito - sem ainda terem disputado a terceira rodada da fase de grupos - assim como o Paraguai (que já jogou suas três partidas), se classificaram para a fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026, se beneficiando da eliminação do Uruguai e da Arábia Saudita nesta sexta-feira (26).

Pelas regras deste torneio inaugural com 48 seleções, as oito melhores terceiras colocadas avançam para os 16-avos.

Essas cinco equipes, algumas das quais ainda podem terminar em posições superiores em seus respectivos grupos, têm, no mínimo, uma vaga garantida nessa etapa.

Cada uma delas soma quatro pontos, um total que não pode mais ser superado pelas terceiras colocadas dos Grupos A (Coreia do Sul, 3 pontos), C (Escócia, 3 pontos), H (Uruguai, 2 pontos/Cabo Verde, 3 pontos) e I (Senegal, 3 pontos), todos já encerrados.

CLASSIFICADOS

México

Estados Unidos

Alemanha

Argentina

França

Noruega

Colômbia

Suíça

Canadá

Bósnia

Brasil

Marrocos

África do Sul

Costa do Marfim

Equador

Países Baixos

Japão

Suécia

Austrália

Espanha

Cabo Verde

Portugal

Paraguai

Egito

Gana

Inglaterra

ELIMINADOS

Tunísia

Turquia

Haiti

Panamá

Jordânia

Catar

República Tcheca

Curaçao

Iraque

Uruguai

Arabia Saudita