Inglaterra 'pode vencer qualquer adversário' na Copa, garante Rice

O meio-campista Declan Rice afirmou que a Inglaterra não precisa temer nenhum adversário em sua busca para encerrar o incômodo jejum de 60 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, tendo estabelecido um "padrão de referência" com uma vitória contundente na estreia contra a Croácia.

Apesar de alguns problemas defensivos, os 'Three Lions' conquistaram um triunfo por 4 a 2 em Dallas contra uma seleção croata que chegou às semifinais e à final nos dois últimos Mundiais.

O capitão Harry Kane e o influente meio-campista Jude Bellingham marcaram, iniciando o torneio da melhor maneira possível, enquanto o gol de Marcus Rashford, que havia começado o jogo no banco de reservas, evidenciou a profundidade do elenco inglês.

"Como jogadores, sabemos o nível em que estamos, sabemos o que é necessário, e aquele desempenho no segundo tempo foi, provavelmente, a nossa referência em termos de começar uma partida nesse nível", disse Rice em entrevista coletiva antes do segundo jogo da Inglaterra na Copa, um duelo do Grupo L contra Gana, nesta terça-feira (23).

"Acreditamos que, se conseguirmos fazer isso desde o primeiro minuto, com os jogadores que também temos para entrar e decidir o jogo, podemos vencer qualquer adversário no mundo".

O desempenho de Rice foi uma das poucas preocupações para Thomas Tuchel após um início tão promissor.

O meio-campista do Arsenal, peça-chave na conquista do primeiro título da Premier League pelos 'Gunners' em 22 anos nesta temporada, foi substituído no segundo tempo daquela que foi sua 63ª partida na temporada, somando jogos pelo clube e pela seleção.

No entanto, Rice descartou a ideia de que estaria perdendo o fôlego logo no início da Copa do Mundo.

"Meu corpo foi preparado e condicionado para esses momentos, para disputar temporadas longas. Eu diria que esta temporada foi provavelmente mais desgastante mentalmente do que fisicamente, simplesmente porque as emoções de um jogador de futebol são uma loucura", acrescentou ele.

Bukayo Saka, companheiro de clube de Rice, não começou a partida contra a Croácia, porque se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles.

Tuchel, porém, confirmou que o ponta está em condições de enfrentar Gana, em Boston.

"Bukayo está melhorando a cada dia. Ele está se movimentando com mais liberdade e não sente mais dor", disse o técnico alemão.

"Ele conseguiu completar nossos dois últimos treinos com intensidade máxima, então está pronto para jogar, embora eu não vá dizer se ele começará como titular ou no banco de reservas", afirmou.

Apesar de não conquistar um grande torneio importante desde a Copa do Mundo de 1966, a Inglaterra chegou muito perto sob o comando do antecessor de Tuchel, Gareth Southgate.

A seleção inglesa perdeu as duas últimas finais da Eurocopa (em 2021 e 2024) e também chegou a uma semifinal (2018) e a uma quartas de final (2022) de Copa do Mundo sob o comando de Southgate.