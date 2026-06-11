Inglaterra encerra sua preparação para Copa do Mundo com vitória sobre a Costa Rica (3-0)

A Inglaterra encerrou sua preparação para a Copa do Mundo, que começa na quinta-feira, com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre a Costa Rica, em Orlando, na Flórida, nesta quarta-feira (10).

Tempestades e raios, que atrasaram o início da partida em uma hora, foram os únicos contratempos para a equipe, que garantiu sua segunda vitória em dois jogos preparatórios, após o triunfo por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia em Tampa, na Flórida, no sábado.

Depois do capitão Harry Kane, que havia marcado seu 73º gol em 113 jogos pela seleção inglesa no sábado -, foi o vice-capitão Declan Rice quem abriu o caminho do triunfo para os 'Three Lions' nesta quarta, finalizando com um disparo após um cruzamento de Anthony Gordon, logo aos 9 minutos.

Foi o sétimo gol do meio-campista do Arsenal em 73 partidas pela seleção inglesa.

Gordon, autor da assistência para o primeiro gol, ampliou a vantagem numa cobrança de pênalti, que havia sido marcado após um toque de mão de um jogador costarriquenho na área (68').

Ollie Watkins marcou o terceiro gol na reta final da partida (87').

A Inglaterra, campeã mundial em 1966, segue agora para seu campo-base em Kansas City.

Apesar de não conquistar um grande título nesses últimos 60 anos, a equipe está entre as principais favoritas a conquistar a Copa do Mundo, após uma série de decepções sob o comando de Gareth Southgate.

Os ingleses farão sua estreia contra a Croácia no Grupo L no dia 17 de junho. Depois, enfrentam Gana, em 23 de junho, e Panamá, no dia 27.