Inglaterra e Gana empatam sem gols, mas ficam perto dos 16-avos da Copa

Harry Kane e a seleção inglesa ficaram no empate em 0 a 0 contra Gana nesta terça-feira (23), em Foxborough, próximo de Boston, mas ambas as equipes permanecem em posição favorável para avançar à fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.

Kane, capitão da Inglaterra, passou em branco contra os ganeses, ao contrário de outras estrelas do Mundial como Lionel Messi e Kylian Mbappé, que marcaram pelo menos duas vezes nos dois jogos que disputaram até aqui.

Combativo e voluntarioso como sempre, o atacante do Bayern de Munique foi marcado de perto pela defesa dos 'Black Stars', que também neutralizaram o meio-campo inglês e quase garantiram a vitória explorando a velocidade de Antoine Semenyo nos contra-ataques.

Os 'Three Lions', por outro lado, pressionaram bastante na reta final e quase tiraram o zero do placar em uma finalização de Bukayo Saka que o goleiro defendeu (86'), além de acertarem a trave com Nico O'Reilly (87') e verem Kane chutar por cima do gol no rebote em uma chance claríssima.

"Normalmente, aquela teria sido uma chance clara para nós. Tivemos uma grande oportunidade e depois outra. O gol teria sido merecido", disse Tuchel sobre o último lance de perigo da partida.

O camisa 9 não teve o mesmo faro de gol da estreia, quando marcou duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia de Luka Modric.

- Queiroz vence duelo tático com Tuchel -

Apoiada por uma grande multidão de torcedores, a Inglaterra de Thomas Tuchel permanece na liderança do Grupo L com quatro pontos, empatada com a seleção de Gana, mas à frente pelo saldo de gols.

Logo atrás aparecem Croácia e Panamá, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, em Toronto, com um ponto cada, restando uma rodada para o fim da primeira fase.

A Inglaterra encerrará a fase de grupos contra os panamenhos no sábado, em East Rutherford, nos arredores de Nova York. No mesmo dia, ganeses e croatas se enfrentam na Filadélfia.

"Ainda temos uma ótima chance de terminar em primeiro lugar no grupo contra o Panamá, então há otimismo", disse o meio-campista Declan Rice à BBC.

"É preciso reconhecer o mérito de Gana. Eles são um adversário difícil e têm bons jogadores, então não seria uma partida fácil", acrescentou.

Os ingleses encararam seu maior teste até o momento na tentativa de levar a Copa do Mundo para casa depois de 60 anos, e não se saíram muito bem.

Sob o comando do português Carlos Queiroz, conhecido por seu rigor tático, Gana anulou o meio-campo da Inglaterra, graças a uma defesa que fechou os espaços e neutralizou o astro do Real Madrid Jude Bellingham.

Os 'Three Lions' chegaram a ter 78% de posse de bola, mas criaram apenas três chances claras, todas elas nos minutos finais da partida.

Saka, que entrou no lugar de Anthony Gordon e deu mais mobilidade ao ataque inglês, obrigou o goleiro Benjamin Asare a fazer uma boa defesa com um chute forte de pé direito.

Pouco depois, O'Reilly desviou de cabeça um cruzamento e acertou travessão, a bola sobrou no meio da área, onde Kane emendou de primeira com a perna esquerda, mas o chute saiu por cima do gol.

Um desfecho amargo para uma das seleções que estão entre as candidatas ao título.