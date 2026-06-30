Iga Świątek inicia defesa de título de Wimbledon com vitória difícil

Świątek tem seis títulos de Grand Slam. HENRY NICHOLLS / AFP

A atual campeã de Wimbledon, a polonesa Iga Świątek, número 3 do mundo, teve mais dificuldades do que o esperado nesta terça-feira (30) para passar da primeira rodada do torneio londrino, ao derrotar a estadunidense Taylor Townsend (79ª) em duas horas e dois minutos, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/3.

A tenista de 25 anos, seis vezes campeã de torneios de Grand Slam, ainda não conquistou nenhum título nesta temporada.

O jogo

No jogo desta terça, Iga tomou rapidamente o controle do primeiro set com um saque muito sólido e aos numerosos erros não forçados (11) da adversária, a quem cedeu apenas um game.

Mas a partida mudou completamente no segundo set, no qual a atual campeã mandou várias bolas longas para a rede e Townsend aproveitou para empatar.

Mas, no fim, a polonesa acabou vencendo o terceiro set e o jogo, após voltar a mostrar superioridade diante de Townsend, que perdeu quatro break-points no game inicial. A definição da partida se deu entre o sexto e o oitavo games, com uma quebra para a estadunidense e duas para a ex-número 1 do mundo.

Recorde e próxima adversária

Com o resultado, a polonesa chegou a 27 vitórias consecutivas em primeiras rodadas de Grand Slam, se tornando a primeira a conseguir uma sequência assim desde a estadunidense Lindsay Davenport, entre Wimbledon 1993 e o Aberto da Austrália de 2000.

Świątek vai enfrentar a experiente tcheca Karolina Plíšková, ex-número 1 do ranking e atual 73ª colocada, na segunda rodada.

A jogadora de 34 anos e finalista em Wimbledon em 2021 estreou vencendo a compatriota Tereza Valentová por 6/3 e 6/4.