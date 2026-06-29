Hugo Calderano bate japonês na estreia do Grand Smash dos Estados Unidos

Calderano é um dos principais nomes do circuito. WTT / Divulgação

O primeiro Brasil x Japão desta segunda-feira (29) terminou com vitória brasileira. No Grand Smash dos Estados Unidos, um dos mais importantes torneios do circuito mundial de tênis mesa, equivalente a um Grand Slam do tênis, Hugo Calderano derrotou o japonês Mahary Yoshimura, 32º do mundo, por 3 a 1.

As parciais da vitória do número 8 do ranking foram 11/4, 11/8, 7/11 e 11/9, em 30 minutos de jogo. Com o resultado, ele garantiu vaga na segunda rodada e seu próximo adversário será o chinês Chen Yuanyu, 21º, que eliminou o estadunidense Nandan Naresh, que entrou na chave principal por convite, por 3 a 1 (11/6, 11/8, 8/11 e 11/4).

Demais brasileiros

O Brasil ainda terá Bruna Takahashi no torneio de simples feminino e nas duplas mistas, com Calderano. Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka disputarão as duplas masculinas.

O Grand Smash dos Estados Unidos distribui 1,5 milhão de dólares em prêmios (R$ 7,7 milhões). O torneio é disputado no Ontario Convention Center, em Los Angeles, e garante ao campeão dois mil pontos no ranking mundial.