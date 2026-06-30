Holandês fã de Messi é o próximo adversário de João Fonseca em Wimbledon

De Jong prefere jogar no saibro. Clement Mahoudeau / FFT

O adversário de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon é o holandês Jesper de Jong, 26 anos, número 73 do ranking mundial. Ele venceu o australiano Rinky Hijikata na primeira rodada, em partida que precisou ser jogada em dois dias.

O duelo começou na segunda-feira (29), mas, pela falta de luz natural na Inglaterra, o jogo foi encerrado na terça (30). O holandês estava perdendo por 2 a 1, porém virou nos dois sets finais.

De Jong é um tenista sem grandes resultados expressivos, mas se destaca por algumas curiosidades. Fã de Roger Federer no tênis, o holandês também cultiva apreço por Lionel Messi, craque argentino do futebol.

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No site da ATP, os tenistas costumam contar seus gostos além do esporte que praticam. De Jong, por exemplo, é um grande fã de matemática.

Dentro de quadra, o holandês tem o saibro como principal piso e Roland Garros como Grand Slam favorito. No entanto, a disputa agora é na grama, tipo de quadra em que ele teve pouca experiência antes de Wimbledon.

Aliado ao desgaste físico do jogo anterior, Fonseca tem boas chances de superar De Jong na segunda rodada. O triunfo do brasileiro por 3 sets a 0 sobre um adversário forte na grama deu confiança.

Eles devem se enfrentar nesta quarta-feira (1º), mas ainda sem horário definido.



