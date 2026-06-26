Hervé Renard deixa futuro em aberto na Tunísia: 'Missão muito curta'

O técnico francês Hervé Renard não esclareceu se continuará no comando da seleção da Tunísia após o fiasco na Copa do Mundo de 2026, mas disse não se arrepender de ter assumido o cargo no meio do torneio.

A Tunísia encerrou sua campanha desastrosa com uma derrota por 3 a 1 para os Países Baixos nesta quinta-feira (25), após ter sido anteriormente goleada pela Suécia (5 a 1) e pelo Japão (4 a 0).

"Não estivemos à altura do nível exigido para esta Copa do Mundo, isso é evidente", disse Renard, que assumiu o comando da equipe às pressas após a demissão repentina de Sabri Lamouchi, após a primeira derrota.

A Tunísia, que garantiu a vaga no Mundial com uma campanha tranquila nas eliminatórias africanas, terminou em último lugar no Grupo F, sem pontos e com um saldo de dois gols marcados e 12 sofridos.

"É um grande torneio, com equipes muito boas, especialmente neste grupo", disse o técnico que já rodou o mundo, antes de evitar se comprometer quanto aos seus planos para o futuro.

"A federação me chamou para uma missão muito curta", ressaltou. "Chegamos a um acordo e, em vez de ficar no sofá assistindo a esse evento incrível de longe, pensei: 'Não tenho nada a perder'".

"Agora, a federação tunisiana precisa se reunir e analisar tudo", afirmou.