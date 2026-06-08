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"Happy Hour Gre-Nal": programa leva a rivalidade de Grêmio e Inter para as ruas da Copa do Mundo

Programa vai ao ar das 17h45 às 19h, trazendo Grêmio e Inter como destaque

Zero Hora

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