"Happy Hour Gre-Nal": programa leva a rivalidade de Grêmio e Inter para as ruas da Copa do Mundo

O programa Happy Hour Gre-Nal vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17h45 às 19h, no YouTube de Gaúcha Esportes. A atração traz informações da Dupla Gre-Nal e acompanha o clima da Copa do Mundo diretamente dos Estados Unidos, com Cesar Cidade Dias e Vaguinha.
O elenco do Happy Hour Gre-Nal conta ainda com Nani Chemello, Queki e os repórteres Marco Souza e Antônio Oliveira, além da equipe especial de cobertura diretamente dos Estados Unidos, México e Canadá.
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