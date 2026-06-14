Hamilton conquista 1ª vitória pela Ferrari no GP de Barcelona-Catalunha de F1

O piloto britânico Lewis Hamilton surpreendeu ao conquistar sua primeira vitória pela Ferrari, no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, neste domingo (14), no circuito de Montmeló.
Sob um calor escaldante, o heptacampeão mundial, que largou em segundo, terminou à frente de seus compatriotas George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), enquanto o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato e vencedor das cinco corridas anteriores, abandonou a prova a cinco voltas do final.
Hamilton, segundo na classificação do Mundial, chegou a Montmeló 66 pontos atrás de Antonelli e agora diminui a vantagem do jovem italiano para 41.
"Vocês me ajudaram muito a tornar esse sonho realidade. Não tenho palavras para agradecer", disse o britânico de 41 anos aos membros de sua equipe em mensagem pelo rádio após cruzar a linha de chegada.
"Aos fãs, obrigado por me lembrarem quem eu sou. Eu não teria conseguido sem vocês", disse Hamilton, com a voz embargada pela emoção.
O heptacampeão alcançou assim a 106ª vitória de sua carreira na F1 e a primeira desde o GP da Bélgica de 2024, quando ainda corria pela Mercedes, após a desclassificação de Russell.
A última vez que ele havia vencido um GP cruzando a linha de chegada em primeiro tinha sido três semanas antes, em Silverstone.
Russell, que largou da pole position, terminou em segundo, reduzindo para 50 pontos a diferença para Antonelli, num campeonato que ganha ainda mais emoção após este fim de semana na Catalunha.
"É bom estar de volta ao pódio e ter uma corrida sem problemas, mas a Ferrari foi mais forte hoje, então precisamos continuar trabalhando", disse o piloto da Mercedes.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 11ª posição, depois de uma corrida de recuperação, ao cair de 12º para 17º logo na largada.
- Estratégia e sorte -
Frequentemente criticada por sua estratégia, a Ferrari também contou com a sorte neste domingo.
A corrida começou bastante monótona, mas mudou na 41ª das 66 voltas, quando a Aston Martin do veterano espanhol Fernando Alonso teve um problema mecânico e provocou a entrada do safety car virtual.
Hamilton, que estava na liderança momentânea, mas com uma estratégia de três pit-stops, ao invés dos dois da Mercedes, havia parado nos boxes poucos minutos antes e aproveitou a oportunidade para trocar os pneus.
Ele então assumiu a ponta e, com pneus mais novos que os de Russell e Antonelli, aumentou sua vantagem volta após volta.
O holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou em quarto, à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren) e dos franceses Isack Hadjar (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine).
Completaram o Top 10 o argentino Franco Colapinto (Alpine) e as Racing Bulls do neozelandês Liam Lawson e do britânico Arvid Lindblad.
A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, com o Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull Ring.
-- Resultado do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1:
1. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1h32:43.989
2. George Russell (GBR/Mercedes) +19.563
3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +23.719
4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +40.497
5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +58.661
6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1 volta
7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta
8. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +1 volta
9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta
10. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +2 voltas
12. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +2 voltas
13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +2 voltas
14. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +3 voltas
15. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +5 voltas
16. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +6 voltas
- Volta mais rápida da corrida: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.122 na 45ª volta (velocidade média: 195,946 km/h)
Abandonos:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): problema mecânico na 9ª volta
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari): problema mecânico na 19ª volta
Nico Hülkenberg (ALE/Audi): problema mecânico na 32ª volta
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda): problema mecânico na 40ª volta
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari): problema mecânico na 55ª volta
Charles Leclerc (MON/Ferrari): problema mecânico na 63ª volta (classificado)
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes): problema mecânico na 64ª volta (classificado)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): desclassificado
-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026:
. Campeonato de pilotos:
1. Kimi Antonelli (ITA) 156 pts
2. Lewis Hamilton (GBR) 90
3. George Russell (GBR) 88
4. Charles Leclerc (MON) 75
5. Oscar Piastri (AUS) 58
6. Lando Norris (GBR) 58
7. Max Verstappen (HOL) 43
8. Pierre Gasly (FRA) 35
9. Isack Hadjar (FRA) 26
10. Liam Lawson (NZL) 24
11. Oliver Bearman (GBR) 18
12. Franco Colapinto (ARG) 15
13. Arvid Lindblad (GBR) 11
14. Carlos Sainz (ESP) 6
15. Alexander Albon (TAI) 5
16. Esteban Ocon (FRA) 3
17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
18. Fernando Alonso (ESP) 1
19. Nico Hülkenberg (ALE) 0
20. Valtteri Bottas (FIN) 0
21. Sergio Pérez (MEX) 0
22. Lance Stroll (CAN) 0
. Campeonato de construtores:
1. Mercedes 244 pts
2. Ferrari 165
3. McLaren-Mercedes 116
4. Red Bull 69
5. Alpine-Mercedes 50
6. Racing Bulls-Red Bull 35
7. Haas-Ferrari 21
8. Williams-Mercedes 11
9. Audi 2
10. Aston Martin-Honda 1
11. Cadillac-Ferrari 0
* AFP