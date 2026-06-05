Guto Miguel vence duelo brasileiro e recoloca o país na final juvenil de Roland Garros após 59 anos

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Guto busca título inédito para o Brasil em Roland Garros. FFT / Divulgação

O goiano Guto Miguel será o representante do Brasil na fianl juvenil masculina de Roland Garros. Nesta sexta-feira (5), ele venceu o duelo nacional contra o mato-grossense Leonardo Storck por 2 a 1, parciais e 6/1, 3/6 e 6/2, em uma hora e 49 minutos e agora vai em busca de uma inédita conquista.

Guto será o primeiro brasileiro em uma final juvenil de simples depos de 59 anos. O último a atingir este feito foi o paulista Luis Felipe Tavares em 1967, quando acabou derrotado pelo francês Patrick Proisy.

Antes, dois gaúchos também foram finalistas da categoria em Paris. Thomaz Koch chegou à decisão em 1962 e 1963, mas em ambas acabou derrotado, pelo australiano John newcombe e pelo grego Nikky Kalogeropoulos, respectivamente, e Edison Mandarino, vice em 1959, superado pelo alemãoIngo Buding.

Se conquistar o título ele irá igualar o alagoano Tiago Fernandes (Australian Open 2010), o paranaense Thiago Wild (US Open 2018) e o carioca João Fonseca (US Open 2023), que são os únicos brasileiros campeões juvenis de Grand Slam.

A semifinal

Storck fez ótimo torneio e deve ganhar cerca de 40 posições no ranking. FFT / Divulgação

A quadra 6 do complexo de Roland Garros estava lotada de brasileiros, que se dividiram entre os dois tenistas, que são amigos e que realizaram a preparação para o Aberto da França juntos, incluindo uma conquista de duplas, no prestigiado J500 de Milão, na Itália, torneio equivalente a um Masters do circuito profissional.

Principal favorito ao título do torneio, Guto começou superior e conseguiu uma quebra de saque no primeiro game. Um novo break no terceiro e ele abriu 4-0, até Storck finalmente confirmar um serviço, mas logo depois o goiano conseguiu nova quebra para marcar 6 a 1, com 14 winners (bolas vencedoras) contra três.

Leonardo Storck se classificou para o Grand Slam francês ao vencer o Roland Garros Junior Series, em São Paulo. O mato-grossense é o 56º do ranking até 18 anos e fez uma campanha excepcional, eliminando três cabeças de chave nas fases anteriores.

Após ser dominada na primeira parcial, Storck deu o troco no segundo set e conseguiu seu primeiro break no jogo em 3-2. Sólido, ele forçou Guto a cometer 15 erros não forçados e, com mais uma quebra, fechou em 6 a 3, e empatou o jogo.

Embalado pelo bom momento, Leonardo Storck começou o terceiro set com uma quebra no segundo game, mas logo depois se perdeu em quadra e acabou abrindo oportunidades para Guto Miguel ganhar seis games seguidos e a vaga na decisão.

— Foi um jogo difícil. O placar do primeiro set não resumiu a intensidade e os detalhes como os pontos foram jogados. A gente fez a pré-temporada juntos, treinando, conversando sobre nosssas fraquezas e o que temos que melhorar. O Leo (Sotrck) fez uma excelente semana e hoje foi um jogo que eu tive que dar 100% pra ganhar dele — disse Guto aos canais Espn, após o jogo.

Adversário da final

Antonius tem marca histórica no tênis dos EUA. Daniel Kopatsch / ITF/Divulgação

Na decisão, o brasileiro vai encarar o estadunidense Michael Antonius, 13º na lista de favoritos, que venceu o compatriota Keaton Hance (6º) por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/1.