Guto Miguel e Victória Barros param nas quartas de final de duplas no juvenil de Roland Garros

Guto e Victória brigam por vaga na final de simples. Daniel Kopatsch & Mouratoglou Tennis Academy / Divulgação

Após garantirem vagas nas semifinais de simples, das chaves feminina e masculina do torneio juvenil de Roland Garros, os brasileiros Victória Barros e Guto Miguel foram eliminados nas quartas de final de duplas.

Em dia de rodada dupla, Victória foi a primeira a retornar à quadra. Ela e a espanhola Paola Piñera Celorio, cabeças de chave número 1, acabaram superadas pelas estadunidenses Jordyn Hazelitt e Welles Newman por 2 a 1, de virada, parciais de 4/6, 7/6 (7-4) e 10-8, em uma hora e 40 minutos de jogo.

A potiguar, que ocupa a quarta posição no ranking mundial da categoria, volta a jogar na sexta-feira (5), às 6h (de Brasília), diante da chinesa Sun Xinran, número 2 do mundo, em busca de uma inédita vaga para o Brasil em um final juvenil feminina de Grand Slam.

Guto também era cabeça de chave número 1. Ele e o esloveno Žiga Šeško, atual campeão juvenil do Australian Open, acabaram derrotados pelo porto-riquenho Yannik Álvarez e o estadunidense Jack Secord, de virada, parciais de 2/6, 6/2 e 10-6, em 57 minutos de jogo.