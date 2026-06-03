Guto Miguel e Leonardo Storck passam às quartas do juvenil de Roland Garros

A nova geração de tenistas do Brasil segue fazendo grande campanha em Roland Garros. Além da classificação de Victoria Barros, para as quartas de final de simples e duplas da chave juvenil, o tênis brasileiro também comemorou nesta quarta-feira (3), as classificações de Guto Miguel e Leonardo Storck, para as quartas de final no torneio masculino.
Os dois buscam garantir ao Brasil uma quarta final juvenil em Paris. As anteriores aconteceram com Edison Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Luis Felipe Tavares (1967).
Mais dois brasileiros disputaram semifinais: Orlando Luz em 2014 e Thiago Wild em 2018.
Principal favorito ao título, Guto derrotou o peruano Nicolás Baena, 16º cabeça de chave, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em uma hora e 23 minutos.
Nas quartas, o goiano de 17 anos vai enfrentar o austríaco Thilo Behrmann, sétimo favorito, que passou pelo francês Mathys Domenc por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7-2).
Vitória nas duplas
Guto também é cabeça de chave número na chave de duplas, onde atua com o esloveno Žiga Šeško, atual campeão juvenil do Australian Open.
Nesta quarta, pela segunda rodada, eles venceram a parceria do tailandês Kunanan Pantaratorn e do indiano Arnav Paparkar por 2 a 0, com um duplo 6/3, em apenas 50 minutos e passaram às quartas de final.
Os próximos rivais de Guto e Šeško serão o porto-riquenho Yannik Álvarez e o estadunidense Jack Secord, que marcaram 2 a 0 (6/2 e 6/4) sobre o brasileiro Pedro Chabalgoity e o colombiano Juan Miguel Bolívar por 6/2 e 6/4.
Storck vira jogo e vai às quartas
O mato-grosssense Leonardo Storck, 17 anos e 56º do ranking juvenil, também está nas quartas de final, após virar diante do cazaque Zangar Nurlanuly, oitavo cabeça de chave, com parciais de 3/6, 7/6 (7-3) e 7/5, em duas horas e 53 minutos de jogo.
Agora, Storck vai ter mais um desafio complicado. Ele vai enfrentar o estadunidense Jack Kennedy, quarto favorito, que passou pelo indiano Arnav Papark por 7/5 e 6/2.
Derrota nas duplas para próximo rival de simples
A exemplo de Guto Miguel, Leonardo Storck também atuou nas duplas, mas acabou eliminado nas oitavas de final. Ele e o suíço Flynn Thomas caíram para os estadunidenses Keaton Hance e Jack Kennedy, parciais de 6/4 e 6/1.