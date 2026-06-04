Guto Miguel e Leonardo Storck avançam às semifinais e garantem Brasil na final juvenil masculina de Roland Garros

Guto é o cabeça 1 juvenil. Jean-Baptiste Autissier / Divulgação/FFT

A quinta-feira (4) foi histórica para o tênis brasileiro em Paris. Após a classificação de Victoria Barros para a semifinal juvenil feminina, algo que não ocorria coma tenista do país há 39 anos, o goiano Guto Miguel, número 4 do mundo, e o mato-grossense Leonardo Storck, 56º do ranking até 18 anos, garantiram vagas nas semifinais masculinas e irão se enfrentar em busca de um lugar na final, em confronto inédito em uma chave de Grand Slam.

O vencedor irá recolocar o Brasil em um final masculina da categoria depois de 59 anos, após o vice do paulista Luis Felipe Tavares em 1967, quando acabou derrotado pelo francês Patrick Proisy.

Além de Tavares, mais dois brasileiros foram finalistas do torneio juvenil em Paris. Os gaúchos Thomaz Koch, que chegou à decisão em 1962 e 1963, mas em ambas acabou derrotado, pelo australiano John newcombe e pelo grego Nikky Kalogeropoulos, respectivament, e Edison Mandarino, vice em 1959, superado pelo alemãoIngo Buding.

As quartas de final

Storck já derrotou três cabeças de chave. FFT / Divulgação

Guto Miguel precisou de três sets para confirmar sua posição de cabeça de chave número 1 e derrotar o austríaco Thilo Behrmann, sétimo favorito. As parciais foram de 6/4, 1/6 e 6/3, após uma hora e 49 minutos.

Leonardo Storck, que entrou no torneio como convidado, após vencer em São Paulo o Roland Garros Junior Series, venceu um cabeça de chave pela terceira rodada seguida.

Após deixar pelo caminho o porto-riquenho Yannik Álvarez (12º) e o cazaque Zangar Nurlanuly (8º), Storck eliminou o estadunidense Jack Kennedy, quarto favorito, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-1), após uma hora e 46 minutos.

Guto nas duplas

Guto Miguel ainda buscará uma nova semifinal em Roland Garros. Ainda nesta quinta, ele e o esloveno Žiga Šeško, atual campeão juvenil do Australian Open, jogam pelas quartas de final de duplas.