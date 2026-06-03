Guto Miguel e Leonardo Storck avançam às oitavas de final do juvenil de Roland Garros 

Guto é o principal favorito. Jean-Baptiste Autissier / Divulgação/FFT

Se o Brasil lamentou a eliminação de João Fonseca, nas quartas de final da chave masculina de Roland Garros, outros dois tenistas do país puderam comemorar vitórias no torneio juvenil e vagas nas oitavas de final.

Principal cabeça de chave, o goiano Guto Miguel precisou ter paciência, em uma partida marcada por diversas interrupções, por causa da chuva, para derrotar o estadunidense Ryan Cozad por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7-4), em uma hora e 24 minutos.

Nas oitavas, Guto vai enfrentar o peruano Nicolás Baena, 16º favorito, que eliminou o convidado local Ferdinand Livet Novkirichka por 7/6 (7-4) e 6/4.

Storck tem maior vitória da carreira

Leo Storck venceu número 13 do mundo. FFT / Divulgação

Já o mato-grossense Leonardo Storck, 56º do ranking juvenil, conquistou sua maior vitória da carreira ao derrubar o portorriquenho Yannick Alvarez, número 13 do mundo, por 2 a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (10-6), após duas horas e 10 minutos de um jogo que também sofreu diversas interrupções.

O próximo rival de Storck será o cazaque Zangar Nurlanuly, oitavo cabeça de chave, que eliminou o estadunidense Agassi Rusher, por 6/2 e 6/1.

Pedro Chabalgoity perde

A única derrota brasileira no juvenil foi de Pedro Chabalgoity. O brasiliense caiu na segunda rodada, ao ser batido pelo estadunidense Keaton Hance, sexto favorito e atual vice-campeão juvenil do Australian Open, que fez 6/4 e 6/2.