Brasileiro Guto Miguel é campeão juvenil de Roland Garros

Pela primeira vez na história, o Brasil tem um tenista campeão do torneio juvenil em Roland Garros. O feito coube ao goiano Guto Miguel, que neste sábado (6), derrotou o estadunidense Michael Antonius por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 15 minutos.
Cabeça de chave número 1, o tenista de 17 anos venceu o primeiro Grand Slam de sua carreira e igualou as conquistas do alagoano Tiago Fernandes, campeão do Australian Open de 2010; do paranaense Thiago Wild, que venceu o US Open de 2018 e o carioca João Fonseca, que também foi vencedor nos EUA em 2023.
O título do Aberto da França irá tornar o brasileiro o novo líder do ranking mundial da categoria. Ele chegou a Paris ocupando a quarta posição.
A decisão
Guto entrou em quadra como favorito, apesar de ter perdido o único confronto disputado contra Antonius.
Após um início equilibrado, o brasileiro conseguiu uma quebra de saque em 3-2 e se manteve à frente. No nono game, mais um break e a vitória no primeiro set, por 6 a 2, com 15 bolas vencedoras (winners) contra apenas três do estadunidense.
O segundo set manteve o roteiro do primeiro, com Miguel conseguindo uma quebra no sexto game. O goiano sacou para fechar no nono game, mas acabou errando bolas fáceis e perdeu o serviço, dando esperanças para Antonius empatar.
Mas o brasileiro se recuperou rapidamente e após desperdiçar um match point, não deixou a segunda chance passar e garantiu a inédita conquista para o Brasil em Paris.