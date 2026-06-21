Gustavo Heide vence challenger na Polônia e sobe no ranking mundial

Este foi o quarto título de um challenger na carreira do brasileiro, o primeiro em um evento de nível 100. Com a campanha, na qual derrotou os cabeças de chave dois, o britânico Jan Choinski, nas quartas de final; três, o tcheco Dalibor Svrčina, na semifinal; e quatro, Díaz Acosta, na decisão, Heide irá ganhar 49 posições no ranking mundial e se tornar o 138º colocado, quatro posições acima de seu melhor desempenho até então.