Gustavo Heide vence challenger na Polônia e sobe no ranking mundial

O brasileiro Gustavo Heide é o campeão do ATP Challenger Poznán Open, disputado em quadras de saibro, na Polônia.
Na decisão realizada neste sábado (20), o paulista de 24 anos derrotou o argentino Facundo Díaz Acosta, número 127 do ranking mundial, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.
Este foi o quarto título de um challenger na carreira do brasileiro, o primeiro em um evento de nível 100. Com a campanha, na qual derrotou os cabeças de chave dois, o britânico Jan Choinski, nas quartas de final; três, o tcheco Dalibor Svrčina, na semifinal; e quatro, Díaz Acosta, na decisão, Heide irá ganhar 49 posições no ranking mundial e se tornar o 138º colocado, quatro posições acima de seu melhor desempenho até então.
Duplas
Os campeões da chave de duplas foram o espanhol Sergio Martós Gornes e o polonês Szymon Walków, que derrotaram os poloneses Karol Drzewieck e Piotr Matuszewski por 6/3 e 7/5.