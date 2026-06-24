Gustavo Heide perde no qualifying e Fonseca será único brasileiro na chave masculina de Wimbledon

Heide é o número 2 do Brasil. Enea Poznan Open / Divulgação

João Fonseca será o único tenista brasileiro na chave principal de Wimbledon. O terceiro Grand Slam da temporada começará na próxima semana, mas desde a última segunda-feira (22), 16 vagas estão em jogo no torneio qualificatório.

O Brasil iniciou o quali com quatro jogadores, mas Pedro Boscardin, João Lucas Reis e Felipe Meligeni caíram na primeira, enquanto Gustavo Heide avançou para a segunda das três fases.

Número 138 do mundo e segundo melhor do país na classificação da ATP, Heide acabou eliminado nesta quarta-feira (24). Ele perdeu para o colombiano Nicolás Mejía, que fez 2 a 0 (6/4 e 6/3), em uma hora e 52 minutos de jogo.

Além do quarteto no qualificatório masculino, o Brasil ainda teve Laura Pigossi buscando vaga no feminino. Mas a medalhista de bronze olímpica de duplas foi eliminada na estreia. Dessa forma, apenas Bia Haddad Maia jogará o torneio de simples.