Guia nepalês que desapareceu por seis dias no Everest recebe alta da UTI

O alpinista nepalês que sobreviveu sozinho por seis dias no Everest saiu da UTI, anunciou sua família nesta terça-feira (9).

Dowa Sherpa, de 57 anos, foi encontrado vivo em 4 de junho, rastejando de volta ao acampamento base no pico mais alto do mundo (8.849 m), que ele havia escalado com o britânico Chris Thrall em 29 de maio.

Sua sobrevivência trouxe alegria aos seus companheiros de escalada, mas também indignação aos familiares e outros profissionais do montanhismo, que lamentam que as equipes de resgate não o tenham encontrado antes.

Vítima de congelamento, desidratação e uma fratura no fêmur, ele foi levado de helicóptero para Katmandu, onde foi hospitalizado.

"Ele foi transferido da UTI para um quarto comum e seu tratamento continua. Ele consegue falar um pouco e se alimentar", disse um de seus parentes, Nuru Sherpa, à AFP.

"Os médicos estão monitorando suas mãos e pernas para ver se há alguma melhora", acrescentou.

Abandonado à própria sorte em temperaturas abaixo de zero perto da chamada "zona da morte" do Everest, onde os níveis de oxigênio são extremamente baixos, Dawa Sherpa afirma ter sobrevivido por dias praticamente sem comida ou água.

Ele sobreviveu graças ao chocolate e aos lanches que carregava nos bolsos e conseguiu escapar de uma fenda e rastejar de volta ao acampamento base, contou o guia à edição nepalesa da BBC.

"Houve negligência no caso dele", disse Maya Sherpa, presidente da Associação de Alpinistas do Everest, à AFP nesta terça-feira.

"Uma investigação deve ser aberta para entender o que aconteceu, para que incidentes como esse não se repitam", acrescentou.

A Associação Nepalesa de Alpinismo solicitou a criação de uma comissão governamental para investigar o incidente.

Pelo menos cinco alpinistas - dois indianos e três nepaleses - morreram durante a temporada de escaladas ao Everest deste ano.

Mais de mil alpinistas chegaram ao cume do Everest nesta temporada, segundo dados preliminares do governo nepalês, o que a torna a mais movimentada já registrada.